Pour la neuvième année consécutive, Attijari bank continue à soutenir le programme Enactus Tunisie qui vise à enraciner l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et les encourager à monter leurs propres projets à travers une compétition d’équipes d’étudiants encadrées par des chefs d’entreprise et de professionnels.

En effet, plus de 1.500 étudiants de 55 établissements de l’enseignement supérieur en Tunisie (écoles de commerce, de gestion, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle ont pris part au programme et développé des projets diversifiés à même de favoriser le progrès sociétal en Tunisie.

Parmi les 23 des 55 équipes d’étudiants affiliées au programme se sont qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise.

La remise des prix de cette 9ème édition, qui avait pour thème cette année «L’entrepreneuriat, vecteur de développement», s’est déroulée mardi 3 juillet 2018 en présence de Youssef Chahed, le chef du gouvernement, ainsi que plusieurs ministres et ambassadeurs accrédités en Tunisie.

L’équipe ENACTUS ESPRIT ICT a remporté le premier prix et représentera la Tunisie à «Enactus World Cup», un événement mondial qui regroupe chaque année les champions de plus de 36 pays, et qui se tiendra les 9, 10 et 11 octobre 2018, à San José, en Californie aux Etats-Unis.

Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la démarche d’Attijari bank en matière de responsabilité sociétale, démontre l’intérêt qu’accorde la banque aux jeunes et à leur rôle dans le développement du pays.