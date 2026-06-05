La production de cerises dans le gouvernorat de Siliana est estimée cette année à 8 250 tonnes, selon le responsable du service des arbres fruitiers au Commissariat régional au développement agricole, Khaled Badreddine, cité par l’Agence TAP.

Les superficies cultivées ont atteint 785 hectares, confirmant le poids de cette filière dans la région.

Une répartition concentrée des vergers

Le gouvernorat compte environ 34 000 cerisiers répartis sur plusieurs délégations. Makthar arrive en tête avec 535 hectares. Bargou et Kesra totalisent chacun 115 hectares, tandis que Siliana-Sud dispose de 20 hectares.

Cette répartition montre une concentration de la production dans certaines zones à forte vocation arboricole.

Une commercialisation encore limitée

Malgré des volumes jugés importants, la commercialisation des cerises reste contrainte. Le produit est principalement écoulé via le marché de gros et certains points de vente, sans circuits de transformation développés.

Les autorités locales appellent ainsi à renforcer la distribution afin d’élargir les débouchés et de mieux valoriser la production.

Des défis structurels persistants

Les producteurs de la région font face à plusieurs difficultés. La pénurie de ressources en eau constitue un frein majeur à l’extension des cultures et à la stabilité des rendements.

S’ajoutent à cela l’absence d’unités de transformation, qui limite la valeur ajoutée locale, ainsi qu’un manque de main-d’œuvre, particulièrement ressenti durant les périodes de récolte.

Une filière à fort potentiel

Malgré ces contraintes, la filière cerise de Siliana conserve un potentiel de développement important. Les volumes produits et la surface cultivée témoignent d’une dynamique agricole réelle.

Les acteurs du secteur estiment que l’amélioration des infrastructures, de la gestion de l’eau et des circuits de commercialisation pourrait renforcer la compétitivité de cette production à l’échelle régionale.