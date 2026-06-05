Le temps sera marqué par un ciel peu à partiellement nuageux sur la plupart des régions tunisiennes vendredi, selon les prévisions publiées par l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures poursuivront leur hausse dans plusieurs régions. Les maximales varieront entre 27 et 32 degrés sur les zones côtières. À l’intérieur du pays, elles oscilleront entre 33 et 38 degrés.

Jusqu’à 42 degrés dans le sud-ouest

Les régions du sud-ouest et de l’extrême sud enregistreront les températures les plus élevées. Le mercure pourra atteindre 42 degrés sous l’effet de coups de sirocco localisés.

Cette situation maintient un contraste thermique entre les zones littorales, bénéficiant de températures plus modérées, et les régions intérieures et méridionales, où la chaleur restera plus marquée.

Vent soutenu au sud et phénomènes de sable

Le vent soufflera du secteur est sur l’ensemble du territoire. Il sera relativement fort dans le sud du pays, où des phénomènes locaux de sable sont attendus.

Dans le reste des régions, le vent restera faible à modéré.

Mer agitée dans le golfe de Gabès

Les conditions maritimes varieront selon les secteurs. La mer sera agitée dans le golfe de Gabès.

Ailleurs, elle sera peu agitée à localement agitée.

Ces conditions météorologiques se caractérisent ainsi par un temps globalement stable sur la majeure partie du pays, avec une chaleur plus intense dans les régions du sud et des vents plus soutenus susceptibles d’occasionner des soulèvements locaux de sable.