Un accord de coopération a été signé mercredi entre l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et L’Instance Vérité et Dignité (IVD) visant à mettre au point des programmes mixtes portant sur la réforme des institutions et le démantèlement du système de corruption.

L’objectif recherché est de garantir la non répétition des violations, le respect des droits humains et l’instauration de l’Etat de droit, indique l’IVD dans un communiqué.

Les deux instances s’engagent, en vertu de l’accord, à entreprendre un travail de mémoire sur les violations des droits humains, en particulier celles relatives à la corruption financière. La production de documentaires créatifs sur ce sujet est proposée dans le cadre de l’accord qui prévoit, également, l’échange des données numériques et papier entre les deux instances. Il s’agit d’échanger les expériences et expertises dans le domaine de l’identification et la prévention de la corruption.

Le président de l’INLUCC Chawki Tabib a rappelé qu’en raison de leur complémentarité, les deux instances coopèrent depuis la date de leur création, à travers l’échange de documents et la programmation d’activités communes.

Il a souligné le besoin de mettre à profit les documents et archives de l’IVD pour préserver la mémoire collective des Tunisiens.

Le président de l’INLUCC s’est dit confiant envers le processus de la justice transitionnelle malgré certaine difficultés, relevant que le legs de décennies de corruption ne peut pas être traité dans quelques années.