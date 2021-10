La cheffe du gouvernement Najla Bouden et les membres de son équipe gouvernementale ont procédé, jeudi, à la déclaration de leurs biens auprès de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), conformément aux dispositions de la loi n°46 de l’année 2018 relative à la déclaration des biens et des intérêts, à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Bouden avait dévoilé, le 11 octobre courant, lors d’une cérémonie tenue au palais de Carthage, la composition de son gouvernement formé de 24 ministres et une secrétaire d’Etat.