La situation de l’industrie hôtelière et les mesures à prendre pour sa relance, son développement et sa pérennité, ont été au centre d’une réunion entre le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, Ahmed El Karm, et une délégation de l’Union nationale de l’industrie hôtelière (UNIH), dirigée par son président, Afif KCHOUK.

Selon un communiqué publié mercredi par les deux organisations, il a été convenu lors de cette réunion tenue le 25 juin, au siège de de l’APTBEF, que “le livre blanc dont l’association est l’instigateur, sera le support idoine de la stratégie de relance”.

Les deux parties ont convenu de raffermir leur collaboration et leur partenariat en vue de dynamiser l’industrie hôtelière.

Enfin, elles appellent à un engagement plus prononcé de la volonté politique et à repositionner l’industrie hôtelière comme secteur prioritaire et locomotive de l’économie nationale.