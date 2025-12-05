Une convention de partenariat a été signée entre la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) et l’Institut supérieur des études touristiques et hôtelières (ISETH) de Sidi Dhrif, visant à renforcer l’employabilité des étudiants et à rapprocher la formation des besoins du secteur hôtelier.

Cet accord a pour objectif principal de développer les opportunités de formation pratique et de stages au sein des entreprises hôtelières membres de la Fédération.

Ce partenariat prévoit notamment l’organisation de stages encadrés au sein des hôtels membres de la FTH, des interventions d’experts du secteur dans les cursus académiques, des événements communs ainsi qu’un accompagnement renforcé des étudiants vers l’emploi.

L’accord s’inscrit dans une démarche commune de rapprochement entre l’enseignement supérieur et les réalités du terrain, avec pour objectif de former des professionnels « compétents, engagés et prêts à faire rayonner l’hôtellerie tunisienne », indique jeudi la FTH sur sa page Facebook.

Cette initiative répond aux besoins croissants du secteur touristique en compétences qualifiées et vise à aligner les programmes de formation sur les exigences du marché du travail.