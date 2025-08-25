Pour Soufiane Tekaya, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, qui a récemment tenu une conférence de presse, le tourisme durement touché par la crise sanitaire et ses répercussions économiques, récupère de plus en plus de la vigueur. Après deux années d’activité réduite, 2024 a marqué un tournant avec un taux d’occupation hôtelier moyen qui a atteint les 42,1 %, contre seulement 30,5 % en 2022 et des recettes touristiques de près de 7,5 milliards de dinars contre 6,9 en 2023 et 5,4 en 2022.

Les recettes en devises, dépassent pour leurs parts les niveaux d’avant pandémie. Ce redressement ne s’est pas fait du jour au lendemain. Entre la fermeture des frontières, la frilosité des marchés émetteurs et la concurrence accumulée en Méditerranée, la reprise a été lente et progressive. Mais les chiffres 2025 confirment une tendance solide, soutenue par la diversification des clientèles et l’amélioration de l’offre.

Un net rebond de la fréquentation

La chute enregistrée entre 2019 souligne l’ampleur de la crise avec un recul de plus de 10% entre les deux années. Depuis, la courbe s’est inversée. En 2023, le taux d’occupation a atteint les 38,7 % et en 2024 : 42,1 %.

Sur les sept premiers mois de 2025, le taux d’occupation atteint 35,3 %, soit une hausse de 2,1 points par rapport à la même période de 2024. Ce niveau reste cependant inférieur à celui observé en 2019 (38,8 %), ce qui laisse une marge de progression pour retrouver la pleine performance.

Ce rebond est notamment lié au retour des marchés traditionnels européens, à la reprise des arrivées maghrébines et à la réouverture progressive des circuits longs courriers. Les tour-opérateurs rapportent également un regain d’intérêt pour la Tunisie en tant que destination compétitive offrant un bon rapport qualité-prix.

« Après deux années noires, le tourisme tunisien retrouve des couleurs et se rapproche des niveaux records de 2019. »

Des recettes en devises en hausse

Du premier janvier au 20 juillet 2025, les recettes en devises ont atteint les 3,9 milliards de dinars soit plus de 8,2% si nous comparons avec la même période l’année dernière. En Euros, c’est 1 164 Md€ (+9 %) et 1 276 Md$ (+10,5 %) par rapport à la même période en 2024.

Une reprise qualitative

La reprise tunisienne n’est pas qu’une question de volumes, elle est aussi qualitative. Trois facteurs y contribuent :

diversification des marchés émetteurs : au-delà de l’Europe traditionnelle, la Tunisie attire davantage de visiteurs d’Europe de l’Est, d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient même si les performances sont assez modestes par rapport à son potentiel ;

: au-delà de l’Europe traditionnelle, la Tunisie attire davantage de visiteurs d’Europe de l’Est, d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient même si les performances sont assez modestes par rapport à son potentiel ; optimisation des capacités hôtelières : les opérateurs parviennent à mieux remplir leurs établissements grâce à des stratégies tarifaires et promotionnelles adaptées aux saisons quoique nombre d’unité hôtelières ont intérêt à investir dans la rénovation pour améliorer leur apparence et leur fonctionnalité ;

: les opérateurs parviennent à mieux remplir leurs établissements grâce à des stratégies tarifaires et promotionnelles adaptées aux saisons quoique nombre d’unité hôtelières ont intérêt à investir dans la rénovation pour améliorer leur apparence et leur fonctionnalité ; on relève le retour de segments à forte dépense : tourisme haut de gamme, tourisme d’affaires (MICE), croisières et voyages à thème régnant du terrain. Ces évolutions renforcent la résilience du secteur face aux aléas économiques et géopolitiques.

2019-2025, quels enseignements tirer ?

En observant l’évolution sur six ans, plusieurs enseignements ressortent :

rebond post-crise : après le point bas de 2022, la fréquentation repart à la hausse, avec un taux d’occupation qui gagne près de 12 points en deux ans ;

: après le point bas de 2022, la fréquentation repart à la hausse, avec un taux d’occupation qui gagne près de 12 points en deux ans ; croissance soutenue des recettes : les entrées en devises progressent plus vite que la fréquentation, signe d’une dépense moyenne par touriste en hausse ;

: les entrées en devises progressent plus vite que la fréquentation, signe d’une dépense moyenne par touriste en hausse ; reprise qualitative : l’écart entre la croissance des arrivées et celle des recettes montre que le secteur parvient à mieux monétiser ses services.

Si nous considérons les éléments cités plus haut et si les réalisations touristiques sont meilleures au mois d’août et sur l’arrière-saison jusqu’à fin décembre, nous pourrions espérer une année 2025 plus performante que 2019. 2025 pourrait même devenir une année record en termes de recettes touristiques. D’autant plus que le taux d’occupation, légèrement en retrait, laisse un potentiel de croissance important pour les mois prochains.

« La reprise n’est pas seulement quantitative : la dépense moyenne par touriste est en nette hausse. »

Un scénario optimiste qui requiert certaines conditions

L’optimisme est de mise mais pour ce, il est important d’insister sur la stabilité de la situation sécuritaire et politique, la poursuite de la promotion ciblée sur les marchés stratégiques et capacité des opérateurs à maintenir un bon niveau de service et de rapport qualité-prix.

Un enjeu macroéconomique majeur

Au-delà du secteur lui-même, la reprise du secteur du tourisme est stratégique pour l’économie tunisienne. Le tourisme représente une source essentielle de devises, contribuant à réduire le déficit de la balance des paiements et à soutenir la stabilité monétaire.

Dans un contexte où la Tunisie cherche à relancer ses exportations, aujourd’hui en baisse, et à attirer les investissements étrangers, chaque dinar gagné grâce au tourisme compte double. En d’autres termes, le rebond touristique ne se mesure pas seulement en taux d’occupation et en millions d’euros ou de dollars. Il est également traduit par des emplois maintenus ou créés, des revenus pour les régions, et un impact positif sur tout un écosystème d’activités connexes : transport, restauration, artisanat, agriculture, services.

« Le retour des marchés européens et maghrébins redonne un souffle stratégique au secteur. »

Le tourisme tunisien est en train de réussir son pari de sortie de crise, mais la partie n’est pas encore gagnée. L’objectif des prochaines années ne sera pas seulement de retrouver les niveaux d’avant 2020, mais de les dépasser en capitalisant sur la diversification, la qualité et la valeur ajoutée des séjours. Si la trajectoire actuelle se confirme, 2025 pourrait bien marquer le début d’un nouveau cycle de prospérité pour l’une des vitrines économiques du pays.

A.B.A

(Source chiffres : document ministère du tourisme.)