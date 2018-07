Une réunion sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) en Afrique du Nord a été organisée à Rabat, les 26 et 27 juin, par le Bureau de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA), en Afrique du Nord, avec la participation d’une cinquantaine d’experts et de représentants des sept pays de l’Afrique du Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie).

Selon un communiqué publié par la CEA, cette rencontre servira à établir un premier bilan de la mise en œuvre des ODD en Afrique du Nord et examiner les défis auxquels sont confrontés les pays de la région, notamment l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, ainsi que les leçons et les bonnes pratiques à apprendre.

Visant à éliminer toutes les formes de pauvreté et d’inégalité, tout en protégeant la planète, les 17 ODD ont été adoptés en septembre 2015 par les 193 pays membres de l’ONU.

Près de trois ans plus tard, l’Afrique du Nord a réalisé des progrès notables, mais des défis importants subsistent notamment sur le plan des inégalités socio-économiques et entre les sexes, sur le plan de l’accès à l’emploi (environ 33% des jeunes nord-africains sont au chômage), la sécurité alimentaire, ou des disparités dans l’accès à des services de base comme l’éducation, la santé ou encore la protection sociale.

“Face à cette situation, nos pays n’ont pas encore été en mesure de développer les mécanismes de coordination, en interne et entre eux, à même de faciliter la mise en œuvre des ODD”, a souligné Lilia Hachem Naas, directrice du Bureau de la CEA en Afrique du Nord. Selon elle, l’envergure des ODD et la complexité des défis à relever obligent aujourd’hui les décideurs à reconsidérer leur manière d’appréhender les enjeux afin de pouvoir concevoir des politiques plus intégrées et plus cohérentes.

La directrice de la CEA estime également que la réalisation des ODD nécessite l’adoption “de nouveaux modes de gouvernance qui favorisent l’appropriation, les partenariats et la co-responsabilité des acteurs à tous les niveaux, pour mettre en œuvre des projets transformateurs favorables à nos sociétés”.

“La CEA et l’UMA travaillent ensemble pour soutenir l’intégration régionale”, dira de son côté, Reda El Merini, directeur des Affaires économiques à l’UMA, relevant qu’il est “évident que le développement durable ne peut se faire à l’échelle d’un seul pays car les pays sont devenus interdépendants et sont confrontés à des défis communs tels que la désertification, la migration ou la pauvreté. C’est pourquoi la coopération régionale et internationale est nécessaire et inévitable”.

Le secrétariat général de l’UMA entend poursuivre sa coopération avec la CEA et son Bureau pour l’Afrique du Nord en vue de faire des ODD de puissants thèmes de coopération et d’intégration régionale.

Le premier Rapport sur la mise en œuvre des ODD au Maghreb, produit par la CEA à la demande du Secrétariat Général de l’Union du Maghreb arabe et en partenariat avec le système des Nations unies en Afrique du Nord, porte sur les problématiques liées à la sécurité alimentaire, la transition énergétique, l’emploi des jeunes, la transition industrielle, le changement climatique et la désertification.

Il souligne la nécessité pour la région de poursuivre ses efforts de sensibilisation aux ODD, d’impliquer activement tous les acteurs concernés notamment la société civile et le secteur privé, de renforcer les synergies et la cohérence des politiques et stratégies adaptées aux besoins nationaux et basées sur des données statistiques de qualité et fiables.

Cette rencontre s’est tenue avec la participation des représentants du secrétariat général de l’UMA, du Système des Nations unies au Maghreb et de plusieurs organisations de développement régionales et internationales.

Les recommandations de la rencontre seront présentées au Comité intergouvernemental d’experts du Bureau Afrique du Nord de la CEA en octobre 2018 et à la réunion du Mécanisme sous-régional de coordination (mars 2019), qui vise à coordonner l’appui du système des Nations unies et des partenaires au développement à la mise en œuvre des ODD en Afrique du Nord.