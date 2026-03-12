Le WWF (Fonds Mondial pour la Nature) Afrique du Nord (WWF NA) vient de lancer un appel à initiatives pour le renforcement des capacités et le financement des communautés locales en Kroumirie-Mogods (nord ouest de la Tunisie).

Cet appel s’inscrit dans le cadre de son Projet PPB “Accélération de la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité à travers une approche de conservation communautaire” qui vise à préserver les paysages forestiers et leur biodiversité dans la région de Kroumirie-Mogods en adoptant une approche de conservation menée par les communautés locales.

Reconnaissant les communautés locales comme les principaux gardiens de ces ressources, le PPB constitue un programme intégré associant renforcement des capacités à un mécanisme de financement innovant.

La mise en œuvre de ce projet aura lieu dans la région Kroumirie-Mogods couvrant les délégations de Ghardimaou, Oued Mliz, Jendouba Nord, Fernana, Ain Draham, Tabarka au gouvernorat de Jendouba, la délégation de Nefza au gouvernorat de Beja et la délégation de Sejnene au gouvernorat de Bizerte.

L’objectif de cet appel à initiatives est de renforcer les capacités environnementales, techniques, managériales et entrepreneuriales des membres des communautés locales ainsi que des organisations de la région, afin de leur permettre de mieux structurer leurs initiatives, d’améliorer leurs performances et de contribuer efficacement au développement durable et à la protection de l’environnement et de la biodiversité.

Cet appel est destiné aux associations, aux groupements de développement agricole (GDA), aux sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA), aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et aux sociétés communautaires dans les régions de Jbel Chitana (Parc National Jbel Chitana, la réserve naturelle Majel Chitane et la réserve naturelle de Khroufa), Oued Ezzen (Parc National Oued Ezzen, la réserve naturelle Tourbières de Dar Fatma et la réserve naturelle Ain Zana) et El Feija (Parc National El Feija, la réserve naturelle Jbel El Ghorra et la réserve naturelle Jbel Bent Hmed).

La priorité sera strictement accordée aux domaines d’activités liés aux services forestiers et à la restauration écologique ( travaux sylvicoles, entretien des pare-feux, reboisement avec des espèces autochtones), à la valorisation du patrimoine local et artisanal et des produits de terroirs, à la production, préservation et valorisation des semences locales, à l’apiculture, ainsi qu’à l’éco-tourisme (agrotourisme, tourisme culinaire et culturel, observation des oiseaux (Birdwatching), au recyclage et gestion de déchets, à l’éducation environnementale et à toute autre initiative à impact positif sur l’environnement et la biodiversité.

L’enveloppe budgétaire totale est de 440 000 dinars tunisiens. L’appui financier offert est d’un budget maximal de 60 000 dinars tunisiens par subvention.

A travers le projet People Powering Biodiversity (PPB), le WWF NA et ses partenaires à savoir la Direction Générale des Forêts (DGF) du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche et la Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de Vie (DGEQV) du ministère de l’Environnement, ont pour objectif de mettre en place et de renforcer un réseau d’entreprises et de groupements locaux autonomes, économiquement viables et respectueux de l’environnement et de la Biodiversité, capables de jouer un rôle moteur dans le développement durable.