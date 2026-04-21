La Tunisie accueille, les 21 et 22 avril 2026 un atelier ayant pour thème” le rassemblement mondial de l’enseignement supérieur et du développement durable”, organisé par l’association internationale des universités en collaboration avec les universités de Manouba, Sousse et Carthage.

Cette rencontre verra la participation de 40 experts internationaux de 13 pays, qui représentent les établissements d’enseignement supérieur, membres du réseau mondial de l’Association internationale des universités, créée en 1950 sous l’égide de l’UNESCO, selon un communiqué de la Chaire UNESCO à l’université de Manouba.

Cet atelier a pour objectif de renforcer la contribution des académiciens à la réalisation des objectifs de développement durable des nations unies, dans le cadre de l’agenda 2030 et de tracer les contours de la prochaine étape.

Il constitue une plateforme d’échange de pratiques innovantes visant à intégrer les objectifs de développement durable dans les composantes de l’université, à savoir l’enseignement, la recherche scientifique et l’engagement sociétal.

Le communiqué souligne que cet atelier constitue une étape cruciale pour l’élaboration de “la Déclaration du Réseau du rassemblement mondial”, qui permettra de définir les responsabilités des universités et leur impact dans l’agenda mondial post-2030.