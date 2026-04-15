Une convention de partenariat a été signée, ce mercredi, entre l’Université de la Manouba et une startup spécialisée dans le transfert de technologie et la valorisation des résultats de la recherche scientifique.

Signée en marge de la 7ème édition de “Manouba Networking Day”, la convention vise à proposer des solutions pratiques et durables aux défis du secteur de transfert de la technologie et de renforcer l’impact de l’université sur son environnement économique et social.

Selon le coordinateur général de l’événement, Mohamed Anis Bach Tobji, maître de conférences à l’École supérieure de l’économie numérique, plus de 30 entreprises actives dans les technologies avancées et 31 structures de recherche relevant de l’université de la Manouba prennent part à cette rencontre annuelle visant à renforcer les liens entre les milieux académique, social et économique.

“Il s’agit également de promouvoir la recherche et le développement technologique en Tunisie, et d’encourager la co-construction de projets à fort impact, faisant de la recherche scientifique un véritable levier de développement durable et inclusif”, a-t-il ajouté dans une déclaration à l’agence TAP.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’université de la Manouba, Amer Cherif, a souligné les progrès réalisés en matière de recherche, avec près de 1400 enseignants-chercheurs et environ 800 publications enregistrées en 2025.

Il a toutefois relevé que le faible nombre de brevets déposés, entre 5 et 6 en cinq ans, signalant que cela ne reflète pas un manque de compétences, mais plutôt des insuffisances en matière de communication et de valorisation.

Il a, dans ce contexte, appelé à intensifier les efforts pour mieux relier les résultats de la recherche aux besoins du marché et soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat.

Des panels portant sur la stratégie nationale de valorisation de la recherche, les opportunités de partenariat avec les milieux socio-économiques, ainsi que l’impact des projets nationaux et internationaux sont à l’ordre du jour de la manifestation.

Une conférence animée par l’expert en ingénierie financière et ancien ministre des Finances, Nizar Yaïche a été aussi présentée outre l’organisation d’un workshop sur l’accompagnement des chercheurs en matière de transfert de technologie et de protection de la propriété intellectuelle.

Un espace de réseautage a, par ailleurs, été aménagé pour favoriser les échanges entre participants, mettant en avant les expériences et les réussites de l’Université de Manouba dans le domaine de la valorisation de la recherche et du transfert de la technologie.