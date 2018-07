Placées sous le signe “Pour de nouvelles formes de création de valeurs dans la communication”, les rencontres de Carthage ont démarré, mercredi 27 juin, au siège de l’Institut français de Tunisie à Tunis, en présence de plusieurs professionnels de la communication et de la publicité en Tunisie.

Organisées pendant deux jours à l’initiative de l’Union Francophone (Médias, Publicité et Numérique), ces rencontres de Carthage plancheront sur deux chapitres : l’un dédié à la croissance économique et à l’identification de nouveaux potentiels de croissance, alors que l’autre est consacré aux valeurs que devrait véhiculer le monde de la communication dans son engagement sociétal.

A travers cette manifestation, l’Union veut faciliter l’émergence et la circulation des talents, favoriser le développement de médias puissants dans la sphère francophone et offrir aux marques des outils de communication utiles en termes de rayonnement et d’impact, a expliqué le fondateur et président de l’Union francophone, Christian CAPPE.

Il s’agit également, a-t-il ajouté, d’examiner les moyens de générer de nouveaux revenus pour les marques et les médias en tirant profit du potentiel de l’e-commerce, du mobile et de la vidéo en tant que moteur de l’efficacité publicitaire digitale.

Selon CAPPE, la première journée de ces rencontres a été dédiée au lancement d’une campagne d’intérêt général destinée à promouvoir la ” caravane du savoir “.

Pilotée par de jeunes créatifs, cette caravane vise à venir en aide aux familles démunies à l’occasion de la rentrée scolaire, a-t-il souligné.

“Le monde de la communication doit aujourd’hui s’investir dans l’intérêt général et créer de la valeur, de la croissance et même de l’emploi”, a-t-il ajouté.

Les meilleures créations tunisiennes génératrices de valeurs seront présentées lors de cet Evénement.

Une session entrepreneuriale qui réunira des femmes entrepreneurs est également prévue dans le cadre des journées de Carthage outre une session sur l’impact des campagnes médiatiques, publicitaires et digitales sur la société.

D’après Christian CAPPE, d’autres événements similaires se dérouleront cette année à l’île Maurice les 23 et 24 juillet, Les Rencontres d’Abidjan le 27 septembre et Les Rencontres d’Alger le 17 octobre 2018.

Fondée en 2016, l’Union des Médias, de la Publicité et du Numérique est une plateforme d’échanges commerciaux de contenus, d’innovations et de créations au sein d’un espace économique qui partage la même langue, le français. Elle souhaite promouvoir un véritable marché commun entre Francophones à l’échelle international.