Riad Ben Fadhel s’est vu décerner le grand prix de « la personnalité de l’année » du secteur de la communication en Tunisie, en marge de la 6ème édition des Pros d’Or 2022.

La cérémonie, qui a eu lieu à Tunis Samedi 18 juin 2022, a rassemblé les acteurs du secteur en Tunisie, pour célébrer la créativité et le retour de l’événement en présentiel après plus de 2 ans d’absence.

Ce grand prix récompense un parcours particulier de plus de 35 ans, ainsi que les efforts et l’abnégation du fondateur du groupe Impact, partenaire de longue date du groupe Publicis en Tunisie.

Lors de son allocution, Riad Ben Fadhel s’est adressé aux professionnels de la communication, agences, annonceurs et média pour les remercier de cette reconnaissance, et les a exhortés à ne jamais dévier des fondamentaux des différents métiers de la communication et plus particulièrement à l’essence même de la mission qui est de faire gagner aux annonceurs des parts de marché.

En guise de conclusion, le CEO du groupe Impact, a insisté et notamment auprès des plus jeunes, sur l’importance de la prise en compte de l’aspect citoyen et éco responsable de leurs engagements professionnels.