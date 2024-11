La 7ème conférence arabe sur la communication et les relations publiques se tiendra à Assouan, en Égypte, du 3 au 5 décembre sur le thème “Stratégies d’implémentation des techniques de l’intelligence artificielle (IA) pour une communication organisationnelle efficace”.

Cette rencontre connaitra la participation de plusieurs experts, professionnels et universitaires de divers secteurs scientifiques, ainsi que des industriels et administratifs pour discuter des meilleures pratiques et des stratégies qui peuvent être adoptées pour assurer une implémentation réussie de ces technologies, ce qui contribue à assurer une communication institutionnelle efficace, à améliorer l’efficacité des processus administratifs et de planification, et à améliorer les services fournis au public.

Elle met également l’accent sur la manière d’intégrer des systèmes intelligents et des outils technologiques afin de fournir des solutions innovantes aux défis auxquels sont confrontées les organisations dans le domaine de la communication, en les aidant à atteindre leurs objectifs organisationnels de manière plus efficace et plus efficiente.

Selon les organisateurs, la 7e conférence arabe sur la communication et les relations publiques examinera l’importance des techniques d’intelligence artificielle dans l’amélioration de la communication organisationnelle.

Elle offre également aux participants une occasion unique d’échanger des connaissances et de l’expertise, d’établir des relations solides avec des experts de premier plan dans leur domaine, d’améliorer la communication organisationnelle, d’intégrer les technologies de l’intelligence artificielle dans les stratégies de communication et d’élever le secteur des relations publiques et des médias dans le monde arabe.

Cette 7e conférence abordera plusieurs sujets, notamment l’éthique de l’IA dans la communication d’entreprise, les défis juridiques et réglementaires de l’intégration de l’IA dans la communication d’entreprise, et l’IA dans la gestion de crise, avec des exemples inspirants de l’utilisation des applications de l’IA dans la gestion de crise.