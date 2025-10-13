L’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) de l’Université de la Manouba organise du 22 au 24 avril 2026 le colloque international « Métiers de la communication : Défis et enjeux à l’ère numérique ». Cet événement se tiendra sur le campus de l’IPSI à la Manouba et réunira chercheurs, enseignants, doctorants, professionnels et acteurs de la société civile venus du monde entier.

À l’heure où les mutations technologiques, l’essor des plateformes numériques et l’intelligence artificielle redéfinissent en profondeur les pratiques communicationnelles, ce colloque propose une réflexion critique et contextualisée sur les transformations des métiers de la communication à l’échelle mondiale, régionale et tunisienne. Il s’agira d’interroger les nouvelles compétences requises, les enjeux éthiques et démocratiques, la crise de confiance citoyenne, la formation des « communicants hybrides », ainsi que l’influence croissante des algorithmes sur les stratégies de communication.

Selon le site web Calenda, le calendrier des sciences sociales, le colloque abordera quatre axes thématiques majeurs : “Intelligence artificielle et digitalisation : révolution technologique et dilemmes éthiques”, “Communication publique et défi de la confiance : vers une relation renouvelée avec les citoyens”, “Former les communicants hybrides : entre innovation pédagogique et adaptation locale” et “Influence des plateformes numériques et des algorithmes : nouveaux rapports de pouvoir et pluralité du discours”.

Une table ronde de clôture réunissant chercheurs et praticiens portera sur les stratégies concrètes, les responsabilités professionnelles et les défis de la transformation numérique dans les secteurs public, privé et associatif.

Les propositions de communication doivent être soumises avant le 31 octobre 2025 à l’adresse colloque@ipsi.uma.tn. Les langues acceptées sont le français, l’arabe et l’anglais. Les contributions sélectionnées seront publiées dans un ouvrage collectif évalué scientifiquement en décembre 2026.

Ce colloque s’inscrit dans une dynamique de renouvellement des savoirs et des pratiques, en phase avec les ambitions de l’IPSI, notamment le lancement prochain d’un master en Communication des organisations destiné à former une nouvelle génération de professionnels capables de relever les défis de la communication numérique en Tunisie et dans la région.