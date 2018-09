Le colloque international en Sciences et Techniques de l’eau et de l’environnement “STEE’2018” sera organisé du 22 au 24 octobre 2018 à Hammamet.

Il s’agit d’un conclave d’échange pour disséminer les derniers résultats de recherche, les études de cas et les réflexions méthodologiques concernant les domaines de l’eau, climat, environnement et développement durable.

Son objectif est d’éclairer les participants sur les meilleures pratiques en vue de participer au développement durable.

Prendront part à cette manifestation, des universitaires, chercheurs et industriels, des experts internationaux et des géologues et biologistes du monde entier.

Six sessions plénières seront présentées par des Professeurs et Chercheurs internationaux et des industriels reconnus dans leurs domaines.