Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a souligné l’importance de préserver les libertés fondamentales inscrites dans la Constitution, dont la liberté d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et d’édition.

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Ennaceur a rappelé la détermination de l’ARP à protéger la liberté de l’information, garantir la sécurité des journalistes et défendre le droit d’accès à l’information…

Le président de l’ARP a, par ailleurs, indiqué que la célébration de cette Journée intervient après l’adoption de la loi relative à l’accès à l’information, exhortant les professionnels du métier à s’acquitter au mieux de leur mission afin de préserver la liberté de la presse et faire réussir le processus de transition démocratique en Tunisie.

“La Tunisie occupe aujourd’hui, de l’avis même des organisations internationales concernées, un classement avancé sur les plans arabe et international dans la défense et la consécration de la liberté de l’information”, s’est-il félicité, indiquant que le combat se poursuit pour la liberté de l’information et de la presse.