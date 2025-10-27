L’actualité algérienne de la semaine oscille entre ouverture économique, tensions médiatiques et effervescence culturelle. L’État renforce sa présence économique en Afrique tout en cherchant à contrôler son récit interne. La société civile, quant à elle, continue de s’exprimer par la culture et les réseaux, signes d’une Algérie en recomposition lente mais constante.

Médias et liberté de la presse : entre soutien étatique et crispation croissante

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a réaffirmé la volonté du gouvernement de soutenir les médias nationaux tout en renforçant le cadre légal de la profession. Les mesures annoncées visent à moderniser les rédactions publiques et à encourager la production locale.

Cependant, cette communication officielle intervient dans un contexte de tension médiatique, signalé par Reporters sans frontières (RSF), qui alerte sur une dégradation des libertés journalistiques et plusieurs cas de poursuites.

Cette dualité — soutien structurel d’un côté, contraintes judiciaires de l’autre — nourrit un débat récurrent sur la place de la presse indépendante en Algérie.

L’économie algérienne s’ouvre davantage vers l’Afrique

Sur le plan économique, Alger poursuit une stratégie d’ouverture vers le commerce interafricain. Le ministère du Commerce a intensifié ses démarches pour faciliter les exportations agricoles et renforcer la présence algérienne sur les marchés subsahariens.

Ces mesures s’inscrivent dans le prolongement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et traduisent une volonté de diversification économique au-delà des hydrocarbures.

Selon plusieurs observateurs, cette dynamique pourrait faire de l’Algérie un acteur logistique et énergétique central du continent.

Marché des devises : stabilité relative après des semaines d’instabilité

Le marché parallèle des devises à Alger, Oran et Tizi-Ouzou a connu une accalmie. Le taux de l’euro reste proche de 26 100 dinars pour 100 euros, après une période de hausse marquée début octobre.

Cette stabilisation traduit une demande modérée en devises, liée à la baisse saisonnière des voyages et à l’augmentation des contrôles officiels.

Les économistes estiment toutefois que la dualité entre taux officiel et parallèle demeure un frein à la transparence du système financier.

Société et culture : une mémoire en mouvement

Sur le front culturel, la production algérienne se distingue cette semaine par la préparation d’un film historique sur l’Émir Abdelkader, figure fondatrice de la résistance nationale.

Parallèlement, le décès d’une icône de la chanson targuie a suscité une vive émotion dans le Sud du pays, révélant la richesse et la diversité du patrimoine musical algérien.

Festivals, expositions et projets de restauration patrimoniale témoignent d’une vitalité culturelle en progression, soutenue par les institutions publiques et les créateurs indépendants.

Tendances sociétales : entre continuité et aspiration au changement

Dans l’espace social, les débats en ligne ont porté sur le pouvoir d’achat, la situation de la jeunesse diplômée et la question migratoire.

Sur X (Twitter) et Facebook, les hashtags #JeunesseAlgérienne et #EmploiDominant ont généré des milliers d’interactions.

Cette expression numérique traduit une prise de parole citoyenne plus affirmée, marquée par un besoin d’écoute et de perspectives nouvelles.