“Faire valoir tout ce qui se fait de bien en Tunisie”, c’est le signe sous lequel la Délégation de l’Union européenne en Tunisie célèbre cette année le 61e anniversaire de l’UE.

“La journée de l’Europe, célébrée le 9 mai de chaque année, partout dans le monde, sera fêtée une semaine durant en Tunisie”, a déclaré jeudi, en conférence de presse, le chef de la Délégation européenne en Tunisie, Patrice Bergamini.

Il s’agit là d’une “double occasion pour fêter l’Europe tout en célébrant le partenariat Tunisie-Europe”.

S’agissant du programme de la semaine, Bergamini a fait savoir qu’à partir du 9 mai, neuf événements et rencontres sont programmés dans les différentes régions du pays, et ce jusqu’au 15 courant.

Les principales thématiques traitées par ces différents événements tournent autour de la culture, de l’économie notamment sociale et solidaire, du développement, de la jeunesse et du tourisme, a-t-il encore précisé.

Selon Bergamini, cette semaine de l’Europe se tient avec l’accord, le soutien et surtout l’implication de la société civile, des investisseurs, des jeunes et des autorités nationales et locales avec pour finalité première de “mettre en exergue tout ce qui se passe de bien en Tunisie”.

“Certes, des difficultés, des défis et des obstacles persistent, mais il y a une obligation de volontarisme entre la Tunisie et l’Europe”, a-t-il lancé.

A noter que la semaine européenne sera clôturée, le 15 mai 2018, à l’occasion de la réunion du Conseil d’association Tunisie-UE à Bruxelles, auquel prendra part le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini.

Parmi les événements phares prévus, le chef de la Délégation européenne en Tunisie cite particulièrement le lancement le 11 mai prochain, d’un nouveau programme de coopération entre la Tunisie et l’Europe, axé sur le développement régional. Ce programme, explique-t-il, s’étalera sur 4 ans et mobilisera une enveloppe de 24 millions d’euros. Il concernera plusieurs régions dont la situation sociale et économique est délicate dans 8 gouvernorats. L’objectif est de “favoriser une meilleure adéquation entre formation professionnelle, opportunités économiques et offre et demande d’emplois”.

Autre programme important évoqué par Bergamini, IRADA (Initiative régionale d’appui au développement durable), qui sera lancé le 11 mai pour une enveloppe de 50 millions d’euros.

IRADA, dont le démarrage officiel est prévu en 2019, vise principalement à soutenir le tourisme culturel et alternatif en Tunisie et la valorisation du patrimoine touristique et archéologique.

Parmi les sites concernés par ce programme figure le musée de Carthage sur l’esplanade duquel sera organisé le cocktail diplomatique inaugural de la semaine de l’Europe, auquel 2 mille personnalités, diplomates notamment, seront conviés.

Dans son volet culturel, la semaine de l’Europe prévoit notamment, les 8 et 9 mai, la conférence de clôture du projet “MEDMEDIA”, qui est un projet financé par l’UE et visant à appuyer les institutions et les individus engagés dans la réforme du secteur des médias dans la région sud de la Méditerranée.

Le 10 mai, une nouvelle édition du TEDx Carthage est prévue au Théâtre municipal de Tunis qui aura, cette année, pour devise : “les différences qui rapprochent”.

Le 11 mai, deux évènements sont programmés : le Forum euro-arabe sur la jeunesse à Monastir et le lancement de “la caravane nomade des deux rives” à Tunis.

Le 12 mai seront inaugurés plusieurs projets dans le cadre de la réhabilitation de l’Oasis de la Corbeille de Nefta.

Le 13 mai, une rencontre avec les jeunes de Redeyef (Gafsa) est programmée dans le cadre d’un projet financé par l’UE.