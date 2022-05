Pour célébrer la clôture de son programme, Tfanen-Tunisie Créative organise, dans le cadre de la semaine de l’Europe, les Tfanen Days le 9 et le 10 Mai 2022 à la Cité de la Culture Chedly Klibi.

Dans un format inédit alliant rencontres, échanges, réseautages et partage d’expériences grâce à des sessions consacrées à l’entrepreneuriat créatif, les Tfanen Days offrent l’occasion au grand public d’assister à des performances artistiques et musicales uniques pilotées par l’association de l’Art rue, où la danse et la chorégraphie, la musique et les pratiques sonores se croisent.

Tfanen Days centrées sur cinq thématiques, -environnement, patrimoine, identités, jeunesse, territoires-, rendra hommage durant deux jours aux partenariats et collaborations noués par le programme durant six années d’efforts pour promouvoir la diversité culturelle de la Tunisie et l’accès à la culture aux niveaux régional, national et international tout en reconnectant son histoire et son patrimoine en balisant une nouvelle voie créative pour les jeunes talents.

Ces deux jours proposent donc une flânerie subtile où l’âme des ancêtres croise sans anicroche les technologies les plus turbulentes. Un métissage où la tradition séculaire s’entrechoque harmonieusement avec la vision futuriste des arts en Tunisie et où chacun y trouvera ses repères.

Tfanen Tunisie Créative est un programme financé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles. Durant six ans plus de 247 912 personnes ont participé aux événements et ateliers culturels organisé par Tfanen dont 80 122 Femmes. Aussi, les événements culturels pilotés par le programme ont drainé 74 252 participants dont près 52 076 sont issus des régions défavorisées. Le programme qui a soutenu 88 Organisations culturelles et 17 Laboratoires d’apprentissage et de partage, a donné l’occasion à 45 190 personnes de participer aux événements culturels.

A maints égards, Tfanen est considéré comme exemplaire dans sa logique partenariat avec les autorités tunisiennes et les acteurs du secteur indépendant. En combinant sensibilisation socio-culturelle et professionnalisation artistique, Tfanen est devenu une référence de qualité et de modernisation des secteurs créatifs en Tunisie.