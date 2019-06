La Semaine de l’Europe en Tunisie mettra à l’honneur la culture et le patrimoine : musique, cinéma, artisanat, design et mode sont au menu de cette nouvelle édition organisée du 8 au 17 juin 2019, selon un communiqué de presse de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie publié lundi 10 juin 2019.

Des concerts de musiciens 100% tunisiens animeront les nuits de l’Europe, de Djerba à la Goulette en passant par Gabès et Le Kef.

Le cinéma européen marquera son retour avec des films de 16 pays lesquels seront projetés à la Cité de la culture du 10 au 16 juin.

Et parce que la mode fait mieux comprendre une société et parce que la scène tunisienne foisonne de stylistes talentueux, la Délégation de l’Union européenne se met à la mode tunisienne pour rendre hommage au génie tunisien: les œuvres de sept créateurs défileront lors de la soirée diplomatique le 14 juin aux Thermes d’Antonin à Carthage.

Les débats et les échanges d’idées sont aussi au programme de cette semaine de l’Europe à travers trois rendez-vous.

D’abord, avec la deuxième édition du forum “Convergences sur l’économie sociale et solidaire et la transition tunisienne” (13 juin). Ensuite, un deuxième rendez-vous est donné autour d’une table ronde sur “L’artisanat et les transitions (13, 14 juin). Le troisième rendez-vous aura lieu avec la société civile (17 juin).

A travers ce programme riche et varié, ajoute la même source, l’Union européenne témoigne de nouveau son soutien à la Tunisie, rend hommage à ses femmes et ses hommes et célèbre les valeurs communes qui les unissent.