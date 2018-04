Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture Lundi dans le rouge

La Bourse de Tunis clôture lundi, sur une légère baisse de 0,01%, réalisée par le Tunindex à 7 124,53 points soit un volume d’échanges de 3,210 MD, selon MCP.

A la hausse, le titre SOTRAPIL s’est monnayé à 3,80 D, soit une augmentation de 5,55%, suivi par CEREALIS qui a cru de 4,40%, à 4,74 D. Le titre ELECTROSTAR quant à lui s’est monnayé à 2,24 D soit un relèvement de 4,18%.

Dans le vert, SFBT et EURO-CYCLES ont réalisé respectivement, une progression de 1,65% et 1,47% à 19,68 D et 27,58D.

A la baisse, le titre MODERN LEASING a chuté de 2,92% à 3,65 D suivi par CARTHAGE CEMENT qui s’est monnayé à 2,15 D soit une baisse de 2,27%. Le titre TELNET HOLDING quant à lui a réalisé le plus fort volume de la séance boursière drainant 0,629 MD de ses capitaux à 9,25 D soit une détérioration de 2,11%.

Dans le rouge, les titres MAGASIN GENERAL et SOTUVER ont réalisé une baisse respective de 1,83 % et 1,77% à 39,50 D et 6,08 D.