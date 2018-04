Bourse de Tunis : Le Tunindex affiche une baisse de 0,07%

La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0,07% avec 7 136.05 points dans un volume total de 1,011 Millions de dinars (MD), selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, TELNET HOLDING grimpe de 4,62% à 9,51D suivie par SOTUVER et TUNINVEST SICAR qui gagnent les deux 2,99% et à respectivement 6,20 D et 6,53D.

A la baisse, TUNISAIR chute de 3,44% à 0,56D tout comme AMS et CEREALIS qui baissent respectivement de 3,22% et 2,97% à 0,90 D 4,56 D.