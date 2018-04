Un nouvel espace scientifique dénommé “ADN pour tous” a ouvert ses portes, mercredi 25 avril 2018 à la Cité des Sciences à Tunis.

Cet espace permettra la vulgarisation de la science complexe pour le grand public, s’est félicitée Dorra Ghorbel, directrice générale de la Cité des Sciences.

Destiné aux enfants, étudiants, chercheurs, universitaires et à tout passionné de science, il offrira la possibilité de vivre l’expérience scientifique, singulière, de l’extraction de l’ADN (acide désoxyribonucléique) à partir d’une cellule pour permettre son analyse et de bénéficier d’une explication de certains concepts scientifiques ayant trait à la génétique, a-t-elle indiqué.

Deux ateliers à la carte et un atelier programmé figurent parmi les activités permanentes de l’espace pour satisfaire les demandes des différents visiteurs, a-t-elle expliqué.

Cet espace scientifique est composé de quatre paillasses de laboratoires dédiées à l’extraction d’ADN, test de parenté chez le végétal, identification des micro-organismes et portrait-Robot génétique.

D’autres espaces similaires dans d’autres domaines scientifiques seront créés, prochainement, à la cité des sciences, a annoncé Dorra Ghorbel, précisant que le but est de contribuer à la diffusion de la culture scientifique par sa simplification et son rapprochement de toutes les catégories sociales.

De son côté, Samia Beltaief, chargée de l’espace ADN pour tous, a déclaré que ce nouvel acquis offrira aux chercheurs et étudiants la possibilité d’effectuer des exercices pratiques et de bénéficier de journées de sensibilisation sur divers thèmes scientifiques portant notamment sur la génétique.

Cet espace abritera aussi les travaux des laboratoires sur l’être humain, l’animal, le végétal et le micro-organisme, a-t-elle affirmé, expliquant que certaines activités seront effectuées en collaboration avec des centres de recherche et des universités.

La responsable du projet ne cache pas sa fierté en confirmant qu’”ADN pour tous” offrira un riche programme, avec des rubriques permanentes, dont l’organisation d’ateliers pédagogiques sur les maladies génétiques, la transformation bactérienne, l’origine du Tunisien, ainsi que des conférences.

Les régions ne seront pas privées des services de ce nouvel espace scientifique, a-t-elle rassuré, expliquant que l’équipe des chercheurs travaillant au sein d’”ADN pour tous” se déplacera vers les zones reculées pour présenter des conférences scientifiques sur l’ADN.

Cette même équipe se dirigera vers les patients dans les hôpitaux afin de leur expliquer les origines de certaines maladies génétiques notamment, a-t-elle fait savoir.

Selon la responsable d’”ADN pour tous”, cet espace est similaire à une école d’ADN. L’Ecole de l’ADN est un centre de formation et d’information sur les avancées de la biologie moléculaire et de la génétique. C’est à New York que la première Ecole de l’ADN a vu le jour en 1985. En France, la première Ecole de l’ADN a été créée en 1998.

Définissant l’ADN , Sonia Abdelhak, chercheure à l’Institut Pasteur de Tunis, a fait savoir que chacune de nos cellules contient l’information génétique nécessaire au fonctionnement, et au développement de notre corps, sous la forme de chromosomes, eux-mêmes constitués d’ADN. Les gènes sont des segments de ces chromosomes ou chaque gène code un caractère héréditaire déterminé, a-t-elle expliqué.