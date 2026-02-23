Un phénomène astronomique rare, à savoir l’alignement de six planètes du système solaire aura lieu le 28 février prochain, et sera visible à l’œil nu dans le ciel de Tunis, a indiqué Hichem Ben Yahia, professeur de sciences à la Cité des sciences de Tunis.

Ben Yahia a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP lundi que l’invitation est ouverte au grand public et aux amateurs d’astronomie pour observer ce phénomène rare.

Il a précisé que ce phénomène planétaire est exceptionnel, car il nécessite une synchronisation précise des mouvements orbitaux des planètes autour du soleil, soulignant qu’il peut être observé après le coucher du soleil à l’aide de télescopes, où les planètes Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune apparaîtront dans un spectacle céleste saisissant.

Le professeur de sciences à la Cité des sciences de Tunis a souligné qu’il est impossible de voir ces planètes si le temps est nuageux et qu’elles apparaîtront sous la forme d’un cercle. L’alignement ne signifie pas qu’elles sont sur la même ligne, mais qu’elles seront visibles cette nuit-là parmi les 8 planètes du système solaire.

Il a expliqué que même si cette conjonction planétaire n’a pas un impact direct sur la Terre, elle revêt une grande valeur scientifique et éducative, car elle contribue à simplifier la compréhension du mouvement des planètes et de leurs orbites, et constitue une occasion idéale pour diffuser la culture astronomique auprès du grand public, en particulier auprès des jeunes.