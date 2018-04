La Bourse de Tunis clôture en ce lundi 23 avril 2018 sur une hausse de 0,04% réalisé par le Tunindex à 7164,45 points soit un volume d’échanges de 5,241 MTND.

Le titre SFBT a animé le marché par un volume transactionnel de 0,730 MTND à 24,50 TND soit un accroissement de 0,86%.

A la hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 2,10 TND soit une montée de 6,06%, suivi par SAM qui a réalisé une augmentation de 5,55% à 2,66 TND. Le titre TUNINVEST SICAR quant à lui s’est monnayé à 6,25 TND soit un relèvement de 4,34%.

Dans le vert, TPR et BTE ont réalisé respectivement une progression de 3,06% et 2,94% à 4,04 TND et 13,97 TND.

A la baisse, le titre TUNISAIR a chuté de 3,22% à 0,60 TND suivi par SOCIETE CIMENT DE BIZERTE qui s’est monnayé à 2,45 TND soit un déclin de 3,16%. Le titre SIMPAR quant à lui a réalisé une détérioration de 2,98% à 35,75 TND.

Dans le rouge, les titres MODERN LEASING et HEXABYTE ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,63 % et 2,62 % à 3,70 TND et 5,20 TND.