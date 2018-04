L’École supérieure des sciences appliquées et de management –Université SESAME- a entamé une procédure de certification. L’annonce a été faite par Farouk Kamoun, président du conseil d’administration de cette université privée, jeudi 19 avril 2018, lors de la XXème édition du Forum de l’Economiste maghrébin.

Fondée en 2007 par Mohamed Marouane –qui en est le directeur général-, SESAME est à la fois une école d’ingénieur et une école de management.

Dédiée au début à la formation continue, elle a lancé à la rentrée 2011 une formation d’ingénieur en informatique et, en 2012-2013, un cycle préparatoire intégré pour les études d’ingénieur, les licences appliquées en informatique et des formations en management (licences appliquées et mastères professionnels).