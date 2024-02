Les travaux de la première rencontre régionale maghrébine de haut niveau sur la thématique “Transformation numérique de l’enseignement pour la concrétisation du quatrième objectif du développement durable” ont démarré ce matin à Tunis.

Cette rencontre qui se tiendra durant deux jours, a été organisée par le bureau de l’organisation des nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO) pour le Maghreb en collaboration avec le ministère de l’éducation en vue de renforcer la coopération entre les pays maghrébins, de concrétiser le quatrième objectif du développement durable relatif à l’accès à une éducation de qualité et de lancer un dialogue sur la transformation numérique dans les secteurs de l’éducation et de l’enseignement dans la région.

Cette rencontre qui s’est déroulé en présence notamment, du ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, du ministre libyen de l’éducation et de l’enseignement au gouvernement d’unité nationale Mohamed Moussa El Makrif, du ministre mauritanien de l’éducation nationale et de la réforme du système éducatif Mokhtar Ould Dahi et du directeur général de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) Mohamed Ould Amar a pour objectif de renforcer le partenariat en matière de transformation numérique et de promotion des systèmes éducatifs, outre la mise en place des critères d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les secteurs de l’enseignement et de l’éducation.

Au cours de cette rencontre, les spécialistes de l’éducation et de l’enseignement dans les pays du Maghreb se pencheront sur l’étude de la transformation numérique et les défis de l’utilisation des technologies modernes dans les secteur éducatifs et de l’enseignement. Un plan d’action commun sera élaboré pour la promotion de l’éducation et l’enseignement.

Présidant l’ouverture de cette rencontre, Boughdiri a souligné l’engagement de la Tunisie à renforcer le rôle de l’éducation pour favoriser les opportunités de réussite à tous, relevant l’importance de l’investissement dans l’enseignement qualitatif et quantitatif qui représente, selon ses propos, le meilleur garant pour l’intégration des peuples maghrébins et le changement des mentalités.

Il a précisé que l’organisation de cette rencontre en partenariat avec l’UNESCO témoigne de l’attachement de la Tunisie à consolider davantage la coopération avec les organisations internationales et les pays maghrébins, notamment dans les dossiers relatifs à l’éducation.

Le ministre de l’éducation a réitéré le soutien inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien dans son combat contre les agressions sionistes, appelant la communauté internationale à agir concrètement pour mettre fin à cette tragédie humaine.

Au cours d’un point de presse tenu en marge de cette rencontre, Boughdiri a annoncé que le nombre des écoles liées au réseau internet à haut débit atteindra 4 mille au cours du mois d’avril prochain, soulignant que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de l’état visant à promouvoir les méthodes d’enseignement et à favoriser l’accès des élèves aux connaissances via internet.