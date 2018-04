L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) va lancer, mercredi 25 avril, une initiative visant à constituera le premier appel international aux agriculteurs pour l’édification d’un monde vert.

L’organisation agricole indique dans un communiqué que cette initiative, soutenue par le programme français dans le domaine agricole “Reverdir”, s’inscrit dans le cadre du rôle de l’UTAP visant à moderniser et à promouvoir le secteur agricole et de la pêche ainsi que la préservation du revenu des agriculteurs.

L’UTAP estime nécessaire d’accorder un grand intérêt à la question du changement climatique qu’elle considère comme la plus importante menace environnementale contre laquelle il faut lutter au cours des prochaines décennies, à la lumière des études affirmant que ce changement aura un impact sur les ressources hydriques et les systèmes environnemental et agricole, voire l’économie en général.

La Tunisie dispose de plus de 10 millions d’hectares de terres agricoles (62% de la superficie totale) dont cinq millions d’hectares de terres agricoles, le reste étant des pâturages.

Le secteur agricole emploie 18% de la main-d’oeuvre et offre des opportunités de travail saisonnier. Il assure un revenu permanent à 470 mille agriculteurs, et ses exportations alimentaires représentent 11% des exportations de biens du pays.