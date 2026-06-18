L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a organisé mercredi, au complexe culturel de la ville, une journée de sensibilisation sur la régularisation foncière des terres agricoles et l’accès au financement.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de partenariat entre l’UTAP et l’Organisation internationale de droit du développement (IDLO), conçu pour lever les obstacles qui freinent les agriculteurs dans la régularisation de leurs terres, condition préalable, souvent insurmontable, pour accéder aux mécanismes de financement.

La journée a réuni plusieurs interventions exposant les composantes du projet, ses objectifs et son échéancier d’exécution.

Des clarifications pratiques ont été apportées sur les mécanismes de financement disponibles : comment y accéder, quelles subventions mobiliser, comment transformer un projet agricole en investissement viable.

Le gouverneur de Tataouine, Amir Gabsi, a présidé la manifestation. Ce projet n’est pas symbolique. « Il ouvre concrètement la voie aux agriculteurs et investisseurs pour bénéficier des incitations et des subventions prévues », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que la régularisation du foncier, c’est une porte d’entrée vers une agriculture moderne, créatrice d’emplois et capable de contribuer à la sécurité alimentaire.

Le gouvernorat de Tataouine n’est pas un cas isolé. Cette journée fait partie d’une série de campagnes menées dans plusieurs gouvernorats du pays, dans le cadre d’une vision stratégique nationale.

L’objectif : aider les agriculteurs à exploiter pleinement le patrimoine foncier disponible et les ressources financières accessibles.