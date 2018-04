Sous le signe “Tourisme médical et confort”, ont été lancés jeudi les travaux de la rencontre Tuniso-algérienne sur les opportunité de coopération dans le domaine du tourisme médical et thermal. Participent à cette rencontre, de deux jours, des investisseurs et des représentants de cliniques et des centres thermaux en Tunisie et en Algérie, a notamment indiqué Rezig oueslati, directeur général de l’office national du thermalisme.

Cette rencontre a pour objectif d’assurer des rencontres bilatérales et d’organiser des visites dans des centres de thermalisme, a-t-il rappelé.

La secrétaire d’Etat à la santé, Sonia Becheikh, a précisé à cette occasion, que le ministère de la santé se penche sur l’élaboration d’une étude portant sur la création d’une agence de développement du secteur de l’exportation des services de soins et d’investissement dans le secteur de la santé.

Une deuxième étude sera réalisée sur la communication et l’exportation des prestations sanitaires et ce en coordination avec les ministères du tourisme, du transport, des affaires étrangères et de l’intérieur, a ajouté la même source.

Le ministère de la santé œuvre également à véhiculer l’image d’une Tunisie en tant que destination médicale avec l’amélioration constante des prestations de soins, a encore dit Sonia Becheikh.