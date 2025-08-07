La promotion du tourisme médical et le développement de l’exportation des services de santé ont été au centre d’une réunion tenue ce mercredi matin au siège du ministère de la santé entre les représentants du département et des ministères du Commerce, du Tourisme, de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Selon un communiqué du ministère de la santé, la réunion a examiné des solutions pratiques pour faciliter l’arrivée en Tunisie des patients étrangers.

Les participants ont aussi proposé la simplification des textes juridiques relatifs aux centres de soins pour personnes âgées destinés aux étrangers et aux Tunisiens résidant à l’étranger, outre la digitalisation des services de santé.

Il a également été décidé de créer une équipe conjointe entre les ministères concernés afin d’améliorer la qualité d’accueil des patients étrangers, de manière à faire de la Tunisie une destination de santé de premier plan au niveau régional et international.