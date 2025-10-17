L’ambassade de Tunisie à Ankara (Turquie) a organisé, hier mercredi, à Istanbul, une rencontre sur le tourisme médical et de bien-être en Tunisie, ayant pour thème “la Coopération Tuniso- Turque dans le domaine du tourisme médical et de bien-être”, en marge du Forum de coopération économique arabo- turc qui se tient du 14 au 17 octobre 2025.

Selon un communiqué publié sur la plateforme “Tunisia infoHub” du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations économiques et d’investissement entre la Tunisie et la Turquie et la recherche de partenariats gagnant-gagnant entre les deux parties.

Cette manifestation, à laquelle ont assisté plusieurs hommes d’affaires turcs et arabes, des représentants du secteur privé, des professionnels, des experts et des représentants d’associations actives dans ce domaine, constitue une opportunité idoine pour promouvoir la Tunisie en tant que destination leader du tourisme médical et de bien-être.

La délégation tunisienne, représentée par l’ambassadeur de Tunisie en Turquie, Ahmed Ben Sghaier, la directrice générale chargée de l’exportation des services de santé et de soutien à l’investissement au ministère de la Santé Bchira Rhaim, et la directrice générale de l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie, chahnez Guizani, a fait un exposé des différentes caractéristiques et des avantages de la Tunisie en tant que destination du tourisme médical et de bien-être et des nombreuse réussites enregistrées dans ce domaine, au cours de ces dernières années, lui permettant de se positionner sur les plans régional et mondial.

Les intervenants ont souligné que ces réussites sont dues aux efforts du cadre médical hautement qualifié et formé, à l’infrastructure moderne des cliniques, des hôpitaux et des centres de thalassothérapie dotés d’équipement modernes, aux prix compétitifs et à la situation géographique de la Tunisie qui se distingue par sa richesse culturelle, son patrimoine et sa diversité naturelle.

Les participants ont visionné une vidéo qui comporte des données sur le secteur de la santé et les services de soins offerts aux étrangers , ainsi que des images attrayants de centres de thalassothérapie en Tunisie.

L’ancien ministre de la Santé et du Tourisme turc, Bulent Akarcali, et la présidente de l’Association turque de tourisme médical, Dr Aysun Bay, ont souligné, dans leurs interventions, l’importance de renforcer la coopération tuniso-turque dans le domaine du tourisme médical, en particulier à la lumière de l’expérience brillante des deux pays.

Ils ont exprimé leur disposition à établir des réseaux de communication et de coopération avec divers acteurs tunisiens et à établir des partenariats futurs et de participer aux manifestations organisées dans les deux pays.

Une exposition a été organisée à cette occasion, qui comprend un stand sur le tourisme médical et de bien-être en Tunisie, équipé d’un écran de projection, de brochures, de documents et de graphiques sur les projets d’investissement futurs.