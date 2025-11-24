Représentée par son ambassadeur à Ankara, Ahmed Ben Sghaier, la Tunisie a participé à la première édition du Congrès international du tourisme médical, organisée dans la ville d’Izmir en Turquie les 21 et 22 novembre 2025, sous le thème « Diplomatie sanitaire et innovation ».

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur a présenté les atouts du tourisme médical et thérapeutique en Tunisie et ses diverses spécificités, selon un communiqué publié sur la page officielle de l’ambassade.

Ahmed Ben Sghaier a souligné que la Tunisie est devenue destination reconnue par la qualité de ses soins médicaux modernes fournis dans toutes ses structures des secteurs public et privé et le niveau de son personnel médical et paramédical hautement qualifié.

Il a également mis en avant la position géographique privilégiée de la Tunisie, qui en fait une destination prisée des visiteurs étrangers en quête de soins et de bien-être.

La participation à ce congrès, selon la page officielle de l’ambassade de Tunisie à Ankara, s’inscrit dans la continuité des efforts de promotion du tourisme médical et de bien-être tunisien sur le marché turc et dans les marchés voisins, notamment après l’organisation de la manifestation « Journée de la Tunisie pour le tourisme médical et thérapeutique » à Istanbul.

À l’occasion du Forum turco-arabe de coopération économique, tenu du 14 au 17 octobre 2025, l’ambassade de Tunisie à Ankara avait également organisé, le 15 octobre 2025 à Istanbul, un Forum pour la promotion du tourisme médical et thérapeutique tunisien », sous le thème « Coopération tuniso-turque dans le domaine du tourisme médical et thérapeutique ».

Cet événement, auquel ont participé de nombreux hommes d’affaires turcs et arabes, des représentants du secteur privé, des professionnels, des experts ainsi que des associations actives dans ce domaine, a constitué une importante opportunité de promouvoir la Tunisie en tant que destination de référence pour le tourisme médical et thérapeutique.