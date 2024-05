Le ministre de la santé, Ali Mrabet, s’est félicité, hier vendredi, à l’ouverture de la première édition du Salon Tunisien du Tourisme Médical TTM EXPO 2024 qui se tient du 3 à 5 mai 2024 à Paris (France), du niveau des compétences tunisiennes dans le domaine médical et paramédical.

Il a mis l’accent, lors, d’une conférence scientifique organisé en marge du salon, sur le rôle de l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé dans la garantie de la qualité et la sécurité des services de santé offerts à la population.

Il a souligné que la Tunisie occupe une place de choix dans le secteur de la Thalassothérapie, l’habilitant à devenir une plateforme régionale de référence dans le domaine de l’investissement et de l’exportation des services de santé.

Le ministre de la santé, qui était accompagné de l’ambassadeur de Tunisie en France, Dhiaa Khaled, a parcouru des différents pavillons du salon et a rencontré plusieurs professionnels du secteur.

Le salon Tunisien du Tourisme Médical qui se tient sous le slogan “Voyagez vers la santé” représente une opportunité pour promouvoir l’exportation des services de santé vers la France et les pays européens.

Il comprend une trentaine de stands regroupant des professionnels tunisiens et européens de nombreuses disciplines de santé et de tourisme médical (cliniques médicales, cliniques de chirurgie esthétique et de chirurgie dentaire, centres de thalassothérapie, centres de SPA, centres de thermalisme, agences de tourisme médical, maisons d’hôte, hôtels, banques, etc.).

La directrice exécutive du salon, Balkis Abdallah, a indiqué dans une déclaration précédente à la TAP, que l’organisation de ce salon répond à l’appel de nombreux acteurs du domaine du tourisme médical à se réunir dans un espace unifié qui permet l’échange d’idées et d’expériences dans le domaine du tourisme médical en Tunisie et la promotion des services disponibles dans diverses spécialités.

Balkis Abdallaha souligné que le tourisme médical constitue près de la moitié des recettes touristiques, soulignant que cette initiative vise à renforcer davantage ce secteur à travers le développement et l’exportation des services afin de contribuer à faire de la Tunisie la première destination du tourisme médical pour les Européens à l’horizon 2034.