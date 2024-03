La première édition du Salon tunisien du tourisme médical (TTM Expo 2024) se tiendra du 03 au 05 mai 2024 à Paris (France) sous le slogan “Voyagez vers la santé”.

Placée sous le patronage du ministère de la Santé et de la Fédération nationale de la Santé relevant de l’union tunisienne du commerce et de l’artisanat (Utica), le Salon offrira une plateforme unique aux professionnels de la santé et aux agences spécialisées dans le tourisme médical afin de conclure des partenariats fructueux et durables.

Ce salon, qui est organisé par deux sociétés privées tunisienne et française spécialisées dans le domaine du tourisme médical, comprend une trentaine de stands regroupant des professionnels tunisiens et européens de nombreuses disciplines de santé et de tourisme médical (cliniques médicales, cliniques de chirurgie esthétique et de chirurgie dentaire, centres de thalassothérapie, centres de SPA, centres de thermalisme, agences de tourisme médical, maisons d’hôte, hôtels, banques, etc.). Il traduira l’implication des principaux acteurs économiques du secteur médical dans le développement et l’exportation des services de santé.

La directrice exécutive du Salon tunisien du tourisme médical, Balkis Abdallah, a indiqué dans une déclaration, dimanche à la TAP, que l’organisation de ce salon répond à l’appel de nombreux acteurs du domaine du tourisme médical à se réunir dans un espace unifié qui permet l’échange d’idées et d’expériences dans le domaine du tourisme médical en Tunisie et la promotion des services disponibles dans diverses spécialités.

Balkis Abdallaha souligné que le tourisme médical constitue près de la moitié des recettes touristiques, soulignant que cette initiative vise à renforcer davantage ce secteur à travers le développement et l’exportation des services afin de contribuer à faire de la Tunisie la première destination du tourisme médical pour les Européens à l’horizon 2034.