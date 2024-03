Le département d’État américain a annoncé l’ouverture à partir du 25 mars 2024 des candidature pour des cours en ligne ouverts et massifs (MOOC) afin d’aider les éducateurs et les amateurs de la langue anglaise à améliorer leurs compétences dans cette langue et à enrichir leurs connaissances sur une variété de sujets et de domaines.

Selon un communiqué de l’ambassade publié, samedi, les MOOC sont autonomes, c’est-à-dire que les participants étudient de manière indépendante, sans l’aide d’un instructeur.

Les participants qui terminent les activités requises avec un score de 70 % ou plus recevront un badge numérique et un certificat. Ces MOOC sont conçus pour les enseignants d’anglais non natifs adultes et les professionnels du domaine de l’éducation qui souhaitent bénéficier d’opportunités de développement professionnel. L’inscription aux cours se fait via le site web suivant : httpss://www.openenglishprograms.org/MOOC