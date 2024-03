La Tunisie participe, du 1er au 7 mars courant, au festival mondial de la jeunesse qu’abrite la ville de Sotchi en Russie.

La Tunisie y sera représentée par 40 jeunes représentant des organisations et des associations, ainsi que par des étudiants résidents en Russie et des cadres de la jeunesse.

A noter que la délégation de la jeunesse tunisienne est composée de représentants de la société civile, de volontaires et d’étudiants âgés de 18 à 35 ans.

Ces derniers se sont rendu en Russie depuis mardi dernier, en guise d’ambassadeurs pour consolider les relations tuniso-russes, favoriser un rapprochement des points de vue, notamment, en ce qui concerne la question palestinienne et établir des relations solides et des contacts efficaces entre les jeunes des pays participants.

Le Festival mondial de la jeunesse 2024 se déroulera en présence du ministre de la jeunesse et du sports, Kamel Déquiche ainsi que et d’un grand nombre de ministres, de dirigeants d’ONG de la jeunesse, de représentants de partis politiques et de jeunes diplomates.

Avec la participation de près de 20 mille jeunes originaires de plus de 180 pays, le Festival mondial de la jeunesse vise à promouvoir des idées sur un monde multisectoriel, à créer un nouveau système de normes et de conditions internationales multilatérales et à établir une relation de confiance entre les jeunes du monde entier.