L’ambassade des Etats-Unis en Tunisie a annoncé l’ouverture des candidatures aux enseignants tunisiens pour le programme Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA).

Ce programme offre l’opportunité aux enseignants tunisiens du secondaire spécialisés en anglais, mathématiques ou sciences, ou aux enseignants en éducation spécialisée de ces matières, de participer à un programme de développement professionnel de six semaines, non diplômant et non crédité, basé dans une université américaine. Ce programme comprend une formation d’éducateur, une expérience sur le terrain dans des écoles américaines, des possibilités de partage des meilleures pratiques d’enseignement, ainsi que des activités civiques et culturelles. Les participants sélectionnés participeront à des séminaires universitaires sur les méthodes d’enseignement, l’enseignement basé sur le contenu, la planification des cours et des formations technologiques. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au lundi 4 mars 2024.

Les postulants doivent être titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent et disposant d’une expérience dans l’enseignement à temps plein avant le début du programme.