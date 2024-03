Le ciel sera passagèrement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien ce lundi. Cette nébulosité sera plus dense au nord du pays, où des pluies éparses et orageuses sont attendues, notamment près des côtes.

Les températures maximales varieront entre 10 degrés dans les hauteurs et 21 degrés dans les régions les plus chaudes. Le mercure affichera ainsi 10°C à Jendouba, 12°C à Siliana et Kef, 14°C à Tunis et Bizerte, 15°C à Sousse et Monastir, 17°C à Sfax et Gabès, et 21°C à Djerba et Tozeur.

Le vent soufflera fort sur tout le pays, avec une vitesse variant entre 45 et 65 km/h. Des rafales atteignant 90 km/h sont possibles dans les hauteurs. La mer sera agitée à très agitée, ce qui appelle à la prudence pour les pêcheurs et les plaisanciers.