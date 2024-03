Les travaux du 7e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenus samedi dans la capitale algérienne, ont été sanctionnés par l’adoption de la “Déclaration d’Alger“. Un document qui fixe les principaux axes de la stratégie d’extraction, d’exploitation et de distribution du gaz naturel au cours de la prochaine période.

Objectif; assurer un approvisionnement régulier et garantir la stabilité du marché mondial à la lumière des changements géostratégiques et des difficultés liées à la liquidité.

Dans un mot d’ouverture au Centre international de Conférences Abdelatif-Rahal (CIC Alger), le président de la République Kais Saied a déclaré que les peuples qui se sont libérés de la colonisation continuent à se battre pour imposer leur pleine souveraineté sur leurs ressources naturelles. Ce sommet, a-t-il poursuivi n’est que la consécration de cette volonté.

Kais Saied qui participe à ces assises en tant qu’invité d’honneur

a insisté sur la ferme détermination à raffermir les relations entre les deux peuples tunisien et algérien, partant de la conviction que seule l’unité et l’aspiration commune à un avenir meilleur permettent de relever les différents défis.

De son coté, le président Abdelmadjid Tebboune a appelé à la nécessité de prendre des mesures concrètes afin de poursuivre le développement des ressources en gaz. Il a mis en avant le besoin d’encourager en permanence l’investissement dans cette énergie, de renforcer la coopération dans le domaine des technologies et de l’innovation et de développer les techniques d’extraction et de commercialisation.

Tebboune, a également, insisté sur le renforcement du dialogue et de la coopération entre les pays membres d’un côté et les exportateurs et les importateurs de l’autre pour assurer l’approvisionnement en gaz et la stabilité du marché international.

L’Algérie, tout comme ses partenaires, est consciente que le gaz naturel est une source d’énergie propre qui constitue une énergie complémentaire pour les sources des énergies renouvelables, a fait observer le président algérien, mettant en avant le rôle de ce combustible fossile dans le développement durable.

Le secrétaire général du GECF, Mohamed Hamel a mis en évidence l’importance du gaz naturel pour l’avenir énergétique au niveau mondial. Il a soulevé le besoin de renforcer l’investissement dans cette ressource au regard de son rôle dans le développement économique, le bien-être social et la protection de l’environnement.