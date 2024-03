Environ 126 exposants participent à la 33ème édition du Salon du Meuble de Tunis qui se tiendra, du 29 février au 10 mars 2024, au Palais des Congrès du Kram.

Ce salon constitue le rendez-vous incontournable pour les entreprises industrielles du secteur du meuble, alors que la production annuelle de meubles (produits finis) pour la période 2018-2023 a enregistré une évolution annuelle d’environ 2% pour atteindre une valeur de 721 millions de dinars (MD).

Selon les données publiées, vendredi, par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, le secteur du bois et de l’ameublement offre environ 25 mille emplois (industriels et artisans), tandis que le nombre d’entreprises actives est d’environ 180 (employant 10 personnes et plus), dont 17 entreprises totalement exportatrices.

Les exportations du secteur ont, également, augmenté, à fin 2023, à 771 MD contre 558 MD en 2018, soit une croissance annuelle d’environ 8%, et ce, grâce aux exportations du secteur des aéronautiques et des sièges automobiles.

Le secteur du bois et de l’ameublement connait, actuellement, une hausse de la demande aux niveaux national et mondial, selon la même source.

Le bois et l’ameublement sont des secteurs prometteurs ayant une capacité de développer des chaînes de valeur, de fournir des produits à haute valeur ajoutée, de s’adapter aux exigences actuelles et de préserver l’environnement.