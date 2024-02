Pas moins de 5 millions de touristes visitent la Tunisie pour la balnéothérapie et la bonne qualité des sites et centres de thalassothérapie dans les différentes régions du pays

C’est du moins, si on croit de récentes statistiques fournies aux médias par l’Office national du thermalisme. L’écrasante majorité de ces personnes sont d’origine maghrébine et tunisienne.

Les touristes d’autres nationalités, partiulièrement, européennes, sont attirés par la Thalassothérapie en Tunisie compte tenu du grand nombre de stations thermales aux panoramas splendides, aux sources d’eaux minérales et chaudes. La Tunisie étant toujours 2ème dans le monde en matière de thalassothérapie après la France

D’un autre côté, le tourisme médical, qui bénéficie d’importantes incitations fiscales et financières procure des revenus importants en devises , soit plus de 300 millions euros, annuellement.

Et pour ne rien oublier, la Tunisie dispose de sept stations thermales d’ eaux minérales, soixante centres de thalassothérapie et plus de 340 centres de cure d’eau douce.