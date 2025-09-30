Figure de proue du monde financier et des affaires en Tunisie, Ahmed EL KARM, ancien banquier (président du Conseil de direction d’Amen Bank), président du Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring et président du Conseil bancaire et financier (CBF), a donné, le 18 décembre 2025, une conférence magistrale sur le tourisme tunisien. C’était à l’occasion de la tenue du 9ème forum de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) organisé cette année sur le thème « «Le Tourisme en Tunisie : Vers de nouveaux horizons ».

Dans une longue communication, Ahmed El Karm coordinateur du Forum a établi un diagnostic du secteur, relevé les défis à affronter, évoqué les nouvelles tendances et s’est attardé les pistes à explorer pour consolider le secteur et en faire un levier de développement pérenne. En raison de sa pertinence, en voici une synthèse pour information .

Etat des lieux: moult difficultés à surmonter

D’après Ahmed El Karm, le tourisme tunisien est de nos jours confronté à plusieurs défis dont :

Le lourd héritage de la dette : 20% des hôtels tunisiens sont à l’arrêt, en grande partie à cause de problèmes de dettes bancaires. L’orateur insiste sur la nécessité de restructurer ces dettes en collaboration avec les banques pour moderniser les infrastructures.

: 20% des hôtels tunisiens sont à l’arrêt, en grande partie à cause de problèmes de dettes bancaires. L’orateur insiste sur la nécessité de restructurer ces dettes en collaboration avec les banques pour moderniser les infrastructures. Le dilemme du « ciel ouvert » : Le coût élevé des billets d’avion, dû à un manque de concurrence sur les vols réguliers, freine l’afflux des touristes qui se tournent de plus en plus vers les compagnies à bas coût.

: Le coût élevé des billets d’avion, dû à un manque de concurrence sur les vols réguliers, freine l’afflux des touristes qui se tournent de plus en plus vers les compagnies à bas coût. La propreté, un enjeu national : Le manque de propreté dans les villes touristiques est un obstacle majeur à l’image du pays. Pour l’orateur, toute la Tunisie doit être considérée comme une zone touristique.

: Le manque de propreté dans les villes touristiques est un obstacle majeur à l’image du pays. Pour l’orateur, toute la Tunisie doit être considérée comme une zone touristique. Un besoin de formation : La formation du personnel et des cadres doit être alignée sur les standards internationaux pour améliorer la qualité du service offert.

Les nouvelles tendances du secteur

Au rayon des nouvelles tendances, Ahmed EL KARM a mis en lumière trois évolutions fondamentales dans le comportement des voyageurs.

Le virage technologique : Les touristes

: Les La quête d’expériences authentiques (tourisme de découverte): Le voyageur moderne ne cherche plus seulement le soleil et la mer. Il est en quête d’expériences culturelles, d’un contact direct avec la population locale et d’une meilleure compréhension de la société visitée.

(tourisme de découverte): Le voyageur moderne ne cherche plus seulement le soleil et la mer. Il est en quête d’expériences culturelles, d’un contact direct avec la population locale et d’une meilleure compréhension de la société visitée. La sensibilité écologique : La prise de conscience environnementale pousse les touristes à privilégier les destinations et les hébergements qui respectent l’environnement et réduisent leur empreinte carbone.

Les pistes à explorer pour perdurer

Pour Ahmed El karm, l’enjeu pour la Tunisie consiste à s’adapter à ces nouvelles tendances et à diversifier, à cette fin, l’offre touristique en ciblant des créneaux à forte valeur ajoutée.

Le tourisme pour seniors : La Tunisie a une opportunité unique d’attirer les retraités européens, en proposant des visas longue durée et en tirant parti de son système fiscal avantageux.

: La Tunisie a une opportunité unique d’attirer les retraités européens, en proposant des visas longue durée et en tirant parti de son système fiscal avantageux. Le tourisme de santé : Avec ses cliniques privées modernes et ses médecins qualifiés, la Tunisie pourrait se positionner comme une alternative pour les Européens confrontés à de longs délais d’attente pour des interventions chirurgicales.

: Avec ses cliniques privées modernes et ses médecins qualifiés, la Tunisie pourrait se positionner comme une alternative pour les Européens confrontés à de longs délais d’attente pour des interventions chirurgicales. Le tourisme écologique : Il est crucial de valoriser et de préserver les richesses naturelles du pays pour attirer les voyageurs soucieux de l’environnement.

: Il est crucial de valoriser et de préserver les richesses naturelles du pays pour attirer les voyageurs soucieux de l’environnement. Le tourisme de luxe : En adaptant ses services et infrastructures, la Tunisie pourrait séduire une clientèle aisée en constante augmentation à travers le monde.

: En adaptant ses services et infrastructures, la Tunisie pourrait séduire une clientèle aisée en constante augmentation à travers le monde. Le tourisme chez l’habitant (le locatif): En s’appuyant sur les 800 000 logements inoccupés, il serait possible de développer un tourisme authentique et original, en offrant aux visiteurs la possibilité de vivre une expérience immersive au contact de la population locale.