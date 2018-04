Un avenant de la convention collective sectorielle des agents exerçant dans les centres de prise en charge des personnes handicapées a été signé, mardi 17 avril 2018, entre le président de la Fédération des associations tunisiennes exerçant dans le domaine du handicap, Imed Abdeljawed, et le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Nouredine Taboubi.

Ledit accord, paraphé au siège du ministère des Affaires sociales, prévoit, entre autres, l’amendement des articles 1, 11, 12, 14, 24 et 32 de la convention et l’augmentation de 6% des salaires de base au titre de 2016 et de 2017.

En vertu de ce document, les indemnités de transport, de présence et de prise en charge des personnes porteuses de handicap seront augmentées. Il sera question, également, de réviser à la hausse la prime de productivité.

Pour Imed Abdeljawed, cet accord vise à améliorer la situation matérielle des agents exerçant dans les centres de prise en charge des personnes handicapées dont le nombre s’élève à 3.200 personnes et à réduire leurs heures de travail. Selon lui, les salaires de ces agents passeront de 230 dinars à 800 dinars.

De son côté, Nouredine Taboubi a salué les efforts déployés par les agents de ce secteur, ce qui a nécessité, selon lui, d’augmenter leurs salaires au titre de 2016 et 2017, et ce dans l’objectif de préserver leurs droits et de leur garantir les attributs du travail décent.