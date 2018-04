La Bourse de Tunis clôture en ce lundi sur un statu quo réalisé par le Tunindex à 7 128.82 points soit un volume d’échanges de 4.866 MTND.

Le titre UIB a animé le marché par un volume transactionnel de 0.761 MTND à 26.95 TND soit un accroissement de 0.74%.

A la hausse, le titre STAR ASSURANCES s’est monnayé à 93.68 TND soit une montée de 6.08%, suivi par MPBS qui a réalisé une augmentation 3.44% à 3.30 TND. Le titre AMS quant à lui s’est monnayé à 1.03 TND soit un relèvement de 3%.

Dans le vert, TUNINVEST SICAR et LAND’OR ont réalisé respectivement une progression de 2.99% et 2.98% à 6.20 TND et 8.96 TND.

A la baisse, le titre ELBEN a chuté de 4.31% à 2.44 TND suivi par TAWASOL GROUP HOLDING qui s’est monnayé à 0.29 TND soit un déclin de 3.33%. Le titre SIMPAR quant à lui a réalisé une détérioration de 3% à 36.86 TND.

Dans le rouge, les titres SAM et UADH ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.93 % et 2.85 % à 2.65 TND et 2.04 T