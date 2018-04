Le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique annonce le lancement, à partir de ce lundi 16 avril 2018, des services électroniques permettant le transfert d’argent mobile.

Dans un communiqué, le département des Technologies précise que ce service a été lancé en coopération avec le ministère des Finances, la Banque centrale de Tunisie (BCT), la Société monétique Tunisie, la Poste tunisienne, Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, et sera généralisé progressivement d’ici fin juin 2018, pour concerner toutes les banques et opérations commerciales quotidiennes.

Ce service consiste en le transfert d’argent de manière simple, rapide et sécurisée, quel que soit l’opérateur de téléphonie mobile, à partir d’un compte bancaire ou postal vers un compte, sans se déplacer à la banque et/ou au bureau de poste.