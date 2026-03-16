Les avoirs nets en devises ont dépassé les 25,4 milliards de dinars, à la date du 13 mars 2026, ce qui représente 107 jours d’importation, contre 23,2 milliards de dinars (l’équivalent de 102 jours d’importation), à la même date en 2025, selon les indicateurs monétaires et financiers, publiés, vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cette hausse est expliquée par l’accroissement des revenus du travail de 6%, à 1,7 milliard de dinars, et des recettes touristiques de 4,8%, à 1,1 milliard de dinars, depuis le début de l’année jusqu’au 10 mars 2026. S’agissant des services de la dette extérieure, ils se sont stabilisés au niveau de 1,3 milliard de dinars, à la date du 10 mars 2026. Les données statistiques de la BCT ont fait état, aussi, de la hausse du total de transactions interbancaires de 11,2%, passant de 3,3 milliards de dinars, à la date du 13 mars 2025, à 3,7 milliards de dinars, actuellement.

En revanche, le volume global du refinancement a avoisiné les 11 milliards de dinars, à la date du 13 mars courant, contre 13,3 milliards de dinars, une année auparavant, ce qui représente une baisse de 18%.