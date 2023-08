Saisissant parfaitement les besoins des tunisiens résidents à l’étranger grâce à plusieurs années d’expérience en compagnie de notre diaspora dans les quatre coins du monde, aujourd’hui la STB Bank et en collaboration avec la TFBank, lance officiellement sa solution unique de transfert d’argent instantané vers la Tunisie : Tunicash

Tunicash, est aujourd’hui la seule plateforme permettant de disposer instantanément de votre argent, chez vous sans avoir besoin d’aucun déplacement à l’agence, puisque cette nouvelle plateforme permet de bénéficier des transferts de l’étranger immédiatement sur les comptes bancaires, les cartes prépayées ou les portefeuilles électroniques « (Wallets) et ce 24h/24 et 7J/7/avec la possibilité de faire des retraits d’argent à partir de n’importe quel distributeur en Tunisie.

Nombreux sont les tunisiens résidents à l’étranger qui ont déjà manifesté leurs irritabilités quantales frais bancaires sur les transferts d’argent parfois excessifs. C’est pour cela que la STB Bank via la plateforme Tunicash amis comme point d’honneur d’offrir à ses clients les frais les plus compétitifs du marché vers la Tunisie tout en garantissant un service de qualité sans aucun frais caché.

« Tunicash » ne peut être la meilleure plateforme de transfert d’argent vers la Tunisie sans garantir aux tunisiens à l’étranger une sécurité absolue et qui a fait office de priorité au début du projet. En effet, la STB Bank a mis en place des mesures de sécurité à la pointe de la technologie pour protéger toutes les informations personnelles des utilisateurs de la plateforme en assurant parfaitement la confidentialité de toutes les transactions où chaque transfert comporte une promesse de livraison.

De surcroît, l’utilisation de Tunicash est simple et rapide et se fait en trois étapes : Remplir le formulaire d’inscription en ligne via la plateforme tunicash pour créer un compte sécurisé, saisir ensuite les coordonnées du bénéficiaire (N° du Wallet, Numéro du compte ou numéro de la carte prépayée) ainsi que le montant à transférer, et finalement saisir les données de votre carte bancaire pour le règlement du transfert.